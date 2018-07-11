West Ham, Yarmolenko'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Borussia Dortmund'dan transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, West Ham United ile Borussia Dortmund, 28 yaşındaki Yarmolenko'nun transferi konusunda anlaştı. Ukraynalı futbolcu 4 yıllık sözleşme imzaladı.
West Ham, Yarmolenko'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Borussia Dortmund'un geçen yaz 25 milyon avroya Dinamo Kiev'den renklerine bağladığı Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı formasını 76 kez giydi.
- 11.7.2018 15:34
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
West Ham, Yarmolenko'yu transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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