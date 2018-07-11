West Ham, Yarmolenko'yu transfer etti – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    West Ham, Yarmolenko'yu etti

    West Ham, Yarmolenko'yu <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    takımlarından West Ham United, Ukraynalı kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Borussia Dortmund'dan etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, West Ham United ile Borussia Dortmund, 28 yaşındaki Yarmolenko'nun transferi konusunda anlaştı. Ukraynalı futbolcu 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    West Ham, Yarmolenko'nun bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

    Borussia Dortmund'un geçen yaz 25 milyon avroya 'den renklerine bağladığı Yarmolenko, formasını 76 kez giydi.

    1. 11.7.2018 15:34
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