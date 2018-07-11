İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası

İspanyol devi Real Madrid'eden İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun oturacağı ev belli oldu. Torino'da bulunan saray gibi villada oturacak olan Ronaldo'nun seçenekler arasından bu evi seçtiği öğrenildi. 3 salon ve 8 yatak odasına sahip villa 1000 metre karelik alan üzerine inşa edilmiş. 44 bin metre karelik arazide bulunan bu villayı daha önce Zinedine Zidane ve Fabian Cannavaro gibi efsane isimler kullanmıştı.