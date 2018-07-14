Cenk Tosun yıldızlaştı! Everton'dan tarihi skor: 22-0

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Everton, hazırlık maçında Avusturya kulüplerinden ATV Irdning ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun takımına 4 gollük katkıda bulundu.



İngiliz ekibine galibiyeti getiren diğer golleri ise, Baines, Holgate, Keane, Mirallas (5),Vlasic (2), Lookman(3), Niasse(4) ve ev sahibi ekipten Vlasic topu kendi ağlarına gönderdi.