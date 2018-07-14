Cenk Tosun yıldızlaştı! Everton'dan tarihi skor: 22-0 – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    yıldızlaştı! 'dan tarihi skor: 22-0

    Cenk Tosun yıldızlaştı! Everton'dan tarihi skor: 22-0

    'un formasını giydiği , hazırlık karşılaşmasında Irdning'i 0-22 mağlup etti.

    Yeni sezon hazırlıklarına 'da devam eden , hazırlık maçında Avusturya kulüplerinden Irdning ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan takımına 4 gollük katkıda bulundu.

    İngiliz ekibine galibiyeti getiren diğer golleri ise, Baines, Holgate, Keane, Mirallas (5),Vlasic (2), Lookman(3), Niasse(4) ve ev sahibi ekipten Vlasic topu kendi ağlarına gönderdi.

    1. 14.7.2018 20:22
    2. Güncelleme: 14.7.2018 20:23
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