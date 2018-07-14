Cenk Tosun yıldızlaştı! Everton'dan tarihi skor: 22-0
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, hazırlık karşılaşmasında ATV Irdning'i 0-22 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Everton, hazırlık maçında Avusturya kulüplerinden ATV Irdning ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun takımına 4 gollük katkıda bulundu.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren diğer golleri ise, Baines, Holgate, Keane, Mirallas (5),Vlasic (2), Lookman(3), Niasse(4) ve ev sahibi ekipten Vlasic topu kendi ağlarına gönderdi.
- 14.7.2018 20:22
- Güncelleme: 14.7.2018 20:23
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
Cenk Tosun yıldızlaştı! Everton'dan tarihi skor: 22-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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