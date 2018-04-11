UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

    , hakem gözlemcisi 'a, 'nın CSKA ile 'nin takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında görev verdi.

    yapılan açıklamaya göre 'ın görev alacağı karşılaşma, 'nın başkenti 'daki CSKA Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak.

    İki takım arasında 'de oynanan ilk mücadeleyi 4-1 kazanmıştı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:37
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