UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA, hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a, Rusya'nın CSKA Moskova ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ilgaz'ın görev alacağı karşılaşma, Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak.
İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk mücadeleyi Arsenal 4-1 kazanmıştı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:37
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İtalyan basını da rövanşı aldı!
Toplam 1
Yorum
vtndş ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste:)
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Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
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