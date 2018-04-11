Liverpool'lu Salah'ın hayat hikayesi!
Bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Mohamed Salah, Liverpool'un resmi internet sitesinde kendi hayatını anlattı. İşte Salah'ın sözlerinden kendi hayatı...
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:31
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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