Roma soyunma odasında çılgın sevinç! Cengiz Ünder...
Roma'nın Barcelona'yı rövanşta 3-0 yenerek şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği maçta son golün asistini yapan Cengiz Ünder, soyunma odasında çılgın bir sevinç yaşadı.
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