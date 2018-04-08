Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Quick Boys takımı ile futbola geri döndü! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli , takımı ile futbola geri döndü!

    Fenerbahçeli <a href="/index/dirk-kuyt?id=9b7c358d-5091-4b39-893a-71a337e5716f" class="" rel="tag">Dirk Kuyt</a>, <a href="/index/quick-boys?id=32f9d5e3-a285-4f0f-9525-8c996482090c" class="" rel="tag">Quick Boys</a> takımı ile futbola geri döndü!

    Feyenoord U19 takımının teknik direktörlüğünü yapacak olan 'ın sezon sonuna kadar takımı ile yeşil sahalarda olacağı öğrenildi

    Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan ve 4. Lig ekiplerinden 'ta yardımcı antrenörlük yapan , takımının 3.Lig'e yükselmesine yardımcı olmak için yeşil sahalara geri döndü.

    37 yaşındaki Hollandalı, 'un forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle yeniden sahalara dönme kararı aldı.

    2013-2016 yılları arasında forması giyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Kuyt, daha sonra transfer olduğu eski kulübü Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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