Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Quick Boys takımı ile futbola geri döndü!
Feyenoord U19 takımının teknik direktörlüğünü yapacak olan Dirk Kuyt'ın sezon sonuna kadar Quick Boys takımı ile yeşil sahalarda olacağı öğrenildi
Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan ve Hollanda 4. Lig ekiplerinden Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt, takımının 3.Lig'e yükselmesine yardımcı olmak için yeşil sahalara geri döndü.
37 yaşındaki Hollandalı, Quick Boys'un forvet sıkıntısı yaşaması nedeniyle yeniden sahalara dönme kararı aldı.
2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Kuyt, daha sonra transfer olduğu eski kulübü Feyenoord'da kariyerine nokta koymuştu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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