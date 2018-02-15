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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    , 'in başkanlığında aylık olağan toplantısını 'da gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu, aynı zamanda Başkanı Ali Ay ile de bir araya geldi. Ay, Demirören'e aralarında tesislerde yapılması planlanan ve projesi çizilen Spor Lisesi ile stadın isim hakkının satışı noktalarıyla ilgili olarak taleplerini iletti.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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