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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    İlkay’dan büyük jest

    İlkay’dan büyük jest
    M.City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu , memleketi 'in Dursunbey ilçesinde belediyenin engellilere yönelik başlattığı 'Hayatı paylaşmak için engel yok' projesine destek verdi. Yıldız orta saha, 14 Şubat'ta sevgilisine tektaş yüzük yerine, engellilerin hizmetinde kullanılması için bir engelli aracı hibe etti. İlkay'ın bu jesti alkışlandı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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