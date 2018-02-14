TFF, Bursa'da toplandı

TFF, Yıldırım Demirören'in başkanlığında aylık olağan toplantısını Bursa'da Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Gündemi değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, aynı zamanda Bursaspor Başkanı Ali Ay ile de bir araya geldi. Başkan Ali Ay, Demirören'e aralarında Vakıfköy Tesisleri'nde yapılması planlanan ve projesi çizilen Spor Lisesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun isim hakkının satışı noktaları da olmak üzere camianın taleplerini iletti. Görüşmelerin ardından öğle yemeğine geçilirken, daha sonra TFF Yönetim Kurulu üyeleri Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı.