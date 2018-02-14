TFF, Bursa'da toplandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yıldırım Demirören başkanlığında aylık olağan toplantısını Bursa'da yaptı. Bursaspor Başkanı Ali Ay da Demirören'e camialarının taleplerini aktardı.
TFF, Yıldırım Demirören'in başkanlığında aylık olağan toplantısını Bursa'da Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Gündemi değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, aynı zamanda Bursaspor Başkanı Ali Ay ile de bir araya geldi. Başkan Ali Ay, Demirören'e aralarında Vakıfköy Tesisleri'nde yapılması planlanan ve projesi çizilen Spor Lisesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun isim hakkının satışı noktaları da olmak üzere camianın taleplerini iletti. Görüşmelerin ardından öğle yemeğine geçilirken, daha sonra TFF Yönetim Kurulu üyeleri Özlüce Tesisleri'nden ayrıldı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:04
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
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Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
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Çetin: Aziz Yıldırım önde
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 5
Yorum
korku sarmış Fatih terim kadiköyu iyi tanır hani 6,0 hatırlar ws şimdiden korku sarmış terimi
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