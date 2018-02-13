G.Saray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Galatasaray, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:07
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 8
Yorum
Tarafdarlar ! Gs Bjk fb TS Avrupa Standartlarında Hakem yonetmelıgı olsa eminim'ki Türkiyede Tarafdarlar sahaya bir şey atmayacaklar eminim !
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Gomis, Burak’ı yakaladı!
Toplam 2
Yorum
kral kral gomis...aslan...
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 1
Yorum
bjkli bu tehdit değil, tedbir. Yerinde bir karar. Bir bjki olarak destekliyorum. 10-15 bin kişi için uefamızı kimsenin yakmaya hakkı yok.
G.Saray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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