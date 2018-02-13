CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.Saray ve , 'ya sevk edildi!

    G.Saray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi!

    () Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 'den 8 kulübü () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, 'den , , Evkur , , , , Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz 'un çeşitli nedenlerle 'ye sevk edildiği bildirildi.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN