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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    , futbolun imajının korunmasına dikkati çekti

    Collina, futbolun imajının korunmasına dikkati çekti

    UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi , hakemlerin futbolun imajını koruması gerektiğini belirtti.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, eski İtalyan hakem ve UEFA Hakem Komitesi Başkanı , "Futbolcuların oyun oynamasını sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden onlar sahada korunmalı. Kasıtlı ya da kasıt olmadan yapılan müdahaleler sonrası sakatlık riskine karşı oyuncuların gelecekte sıkıntıya düşmelerini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Oyuncuların rakiplerine karşı saygı duymak zorunda olduklarını aktaran Collina, "Hakemler net gol fırsatında rakibine müdahalede bulunan futbolcuları cezalandıracak. Ayrıca hakemler rakibine provokatif ve taciz edici davranışta bulunan oyunculara da tolerans göstermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

    Collina, hakem ve futbolcuların birbirlerine karşılıklı daha fazla saygı göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bu olursa, sahada herkes kendi işini daha iyi yapacaktır. Taraftarlar için de daha eğlenceli bir karşılaşma olacaktır. Böylece seyirciye daha fazla saygı göstermiş olursunuz. güzel bir oyun ve biz bunun böyle kalmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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