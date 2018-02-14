Hakemden örnek davranış

U-13 Ligi'nde oynanan Nilüfer Beşevlerspor-Bursa Ufukspor şampiyonluk maçında hakem Murat Güleç'in sergilediği tutum takdir topladı. Soğuk havada oynanan maçta miniklerin elleri üşüdüğü gerekçesiyle hakem Murat Güleç, futbolcuların krampon bağcıklarını bağladı. Bu davranış seyirciler tarafından da takdir topladı.