CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hakemden örnek davranış

    Hakemden örnek davranış

    Bursa'da oynanan U-13 maçında hakem futbolcuların kramponlarındaki bağcıkları bağladı.

    U-13 Ligi'nde oynanan Nilüfer Beşevlerspor-Bursa Ufukspor şampiyonluk maçında hakem 'in sergilediği tutum takdir topladı. Soğuk havada oynanan maçta miniklerin elleri üşüdüğü gerekçesiyle hakem , futbolcuların krampon bağcıklarını bağladı. Bu davranış seyirciler tarafından da takdir topladı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakemden örnek davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN