Hakemden örnek davranış
Bursa'da oynanan U-13 maçında hakem futbolcuların kramponlarındaki bağcıkları bağladı.
U-13 Ligi'nde oynanan Nilüfer Beşevlerspor-Bursa Ufukspor şampiyonluk maçında hakem Murat Güleç'in sergilediği tutum takdir topladı. Soğuk havada oynanan maçta miniklerin elleri üşüdüğü gerekçesiyle hakem Murat Güleç, futbolcuların krampon bağcıklarını bağladı. Bu davranış seyirciler tarafından da takdir topladı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:04
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Fellaini Beşiktaş ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
kurgu alan kazanır bankalar sponsor olur yada reklamlara çıkar hem de gerçek bir bonus
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 4
Yorum
KADIKÖY BOGASI ONUN ÖLÜSÜ CİMBOMA YETER
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Bayern'i eleyelim Real'le eşleşelim
Toplam 12
Yorum
SEDOO SADO İLLA 40 ATMASIMI GEREKIYOR SACMALAMA BU ADAM BIZ DE OLSAYDI EN AZ 25 OLURDU GOL SAYISI GS'de aNLAYANA!
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