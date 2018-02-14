Futbolda teknoloji çağı sürüyor

Brouwer, yaptığı açıklamada, veri ve analizlerle futbola farklı bir açıdan bakılmasını sağladıklarını belirtti. Uyguladıkları sistemle futbolculara, kulüplere ve federasyonlara yardım ettiklerini aktaran Brouwer, "Futbolcuların sahip oldukları özellikleri yaptığımız detaylı analizlerle ortaya çıkarıyoruz. Farklı detayları bulmak istiyoruz. Avrupa'da birçok futbolcu, federasyon ve kulüple çalışıyoruz. Bunlar arasında Belçika'dan Genk, İngiltere'den Leeds United, Portekiz'den Estoril, Almanya'dan Wolfsburg ile Hollanda'dan Utrecht, Twente ve Vitesse takımları var." dedi.

Memphis Depay'ın Ocak 2017'de İngiliz ekibi Manchester United'dan Fransa'nın Olympique Lyon takımına transferinde etkili olduklarını dile getiren Brouwer, "Memphis Depay, Manchester United'da başarılı değildi. Analizlerini yaptık ve bunun sonucunda Depay'a Olympique Lyon'a transfer olmasını tavsiye ettik. O da bizi dinleyerek iyi bir karar verdi. Şu an Olympique Lyon'un en iyi oyuncularından biri ve iyi bir sezon geçiriyor." diye konuştu.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından AZ Alkmaar'da forma giyen Wout Weghorst'un Sci Sports'un çizdiği yolla en golcü oyuncularından biri haline geldiğini vurgulayan Brouwer, "Weghorst'un enteresan bir hikayesi var. 2012'de ikinci ligden bir takıma bonservissiz bir şekilde transfer oluyor. Takımda yedek forvet oyuncusu olarak düşünülüyor. Yaptığımız analizle onun bazı iyi özelliklerinin olduğunu ortaya çıkardık. Ardından önce genç milli takımlara çağrıldı daha sonra da AZ Alkmaar takımına transfer oldu. Bu sistem olmasaydı biz ona ikinci şansı veremezdik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ YERLİ OYUNCULARA SAHİP"

Hollandalı CEO, Türkiye ve Avrupa'da çok kaliteli Türk oyuncularının olduğunu kaydetti.

Türkiye'den Medipol Başakşehir ve Beşiktaş takımlarıyla da görüşen Brouwer, "Türk futbolunu ve Avrupa'da forma giyen Türk oyuncularını takip ediyorum. Spor Toto Süper Lig'de güzel futbol oynanıyor. Türkiye, çok iyi yerli oyunculara sahip. Türk futbolu gelişim içinde. Bunun daha da iyi olacağını düşünüyorum. İki yıl önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yerinde izlemiştim. Çok iyi bir atmosfer vardı." şeklinde görüş belirtti.

Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Türk oyuncu Bilal Başacıkoğlu'nu çok beğendiğini belirten Brouwer, 22 yaşındaki futbolcunun çok hızlı ve kaliteli olduğunu aktardı.

Ajanslarla da çalıştıklarını ifade eden Brouwer, "Oyunculara, kariyerlerinde doğru tercihler yapabilmeleri için yardım ediyoruz. Bunu scouting için de kullanıyoruz. Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen 6 oyuncu ile bu şekilde çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.