İtalya Milli Futbol Takımı'nda geçici teknik direktörlük görevi için Luigi Di Biagio ile anlaşma sağlandı.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Di Biagio'nun 23 Mart'ta Arjantin ve 27 Mart'ta İngiltere ile oynanacak hazırlık maçları için İtalya Milli Takımı'nın başına getirildiği bildirildi.
Futbolculuk döneminde Roma, Inter ve Brescia gibi takımlarda forma giyen 46 yaşındaki Di Biagio, 2013'ten bu yana İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamayan İtalya'da teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine geçen yıl kasım ayında son verilmişti.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:28
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
İtalya'nın geçici teknik direktörü Di Biagio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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