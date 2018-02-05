Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:09
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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