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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan 'e ziyaret

    Fikret Orman'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret
    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile Başkan Yardımcıları Erol Bedir ve Adil Gevrek, Başkanı 'e 'nin Riva'daki idari merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:09
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