Futbol kulübüne silahlı saldırı
Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü, gerçekleşen silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.
Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"06/02/2018 tarihinde kulübümüz idari binasında gerçekleşen olayın personel ile ilgili şahsın arasındaki meseleden dolayı çıkan tartışma esnasında ilgili şahsın silah ile ateş etmesi sonunda kulüp idari işler personeli ve tesadüfen olay yerinde bulunan futbolcumuz Salih Sefercik bacağından hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralanan futbolcumuz ve personelimiz, devlet hastanesinde tedavileri edilerek taburcu edilmişlerdir. Söz konusu olayın kulübümüz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay tamamen şahısların arasında bulunan meseleden dolayı kaynaklanmıştır. Sporcumuz ve personelimize karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı bildiririz."
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:31
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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