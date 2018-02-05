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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Futbol kulübüne silahlı saldırı

    Futbol kulübüne silahlı saldırı

    1966 Spor Kulübü, gerçekleşen silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

    1966 Spor Kulübü, İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nden yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

    1966 Spor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
    "06/02/2018 tarihinde kulübümüz idari binasında gerçekleşen olayın personel ile ilgili şahsın arasındaki meseleden dolayı çıkan tartışma esnasında ilgili şahsın silah ile ateş etmesi sonunda kulüp idari işler personeli ve tesadüfen olay yerinde bulunan futbolcumuz Salih Sefercik bacağından hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralanan futbolcumuz ve personelimiz, devlet hastanesinde tedavileri edilerek taburcu edilmişlerdir. Söz konusu olayın kulübümüz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay tamamen şahısların arasında bulunan meseleden dolayı kaynaklanmıştır. Sporcumuz ve personelimize karşı yapılan bu saldırıyı kınadığımızı bildiririz."

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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