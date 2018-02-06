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    06 Şubat 2018, Salı
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    Çakır’dan ders

    Çakır’dan ders
    kokartlı hakem , 'da düzenlenecek 2018 Aday Hakemler Semineri'ne katılacak. Çakır, 'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 9 Şubat Cuma günü sona erecek seminerde yer alacak. Seminerde fiziksel yeterlilik testleri ve eğitim çalışmaları ile video sistemi de işlenecek.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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