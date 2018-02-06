Hıncal Uluç: İki korkak bir ahmak...
Duayen yazar Hıncal Uluç, son haftalarda futbolda yaşanan olayları değerlendirdi. Sabah Gazetesi editörü Uğur Karakullukçu ile gerçekleştirdiği söyleşi de G.Saray'ın elinin tersiyle ittiği liderlik şansını, "Fatih'in sahaya çıkardığı takıma bak, oyun kurucusu olmayan, iki tane ön liberolu… İnanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirdi.
İşte Hıncal Uluç'tan spor dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar...
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 08:55
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
gs aradık, ulaşılamıyor..
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Kocaman yanlış!
Toplam 5
Yorum
realist Sen yöneticiysen (öyle görünüyor) muhatabın bir yönetici olmalı. Aykut Hoca'ya sen neden yanıt veriyorsun? Her polemiğin içinde sen varsın..
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
akrep bir oyuncu gidince aranır ama gs her zaman ayakta mutlaka yeri doldurulur onurlu paşalar gibi oyuncularımız var ve onun eksiği tamamlanır
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