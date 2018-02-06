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    06 Şubat 2018, Salı
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    : İki korkak bir ahmak...

    Hıncal Uluç: İki korkak bir ahmak...

    Duayen yazar Hıncal Uluç, son haftalarda futbolda yaşanan olayları değerlendirdi. Sabah Gazetesi editörü Uğur Karakullukçu ile gerçekleştirdiği söyleşi de G.Saray'ın elinin tersiyle ittiği liderlik şansını, "Fatih'in sahaya çıkardığı takıma bak, oyun kurucusu olmayan, iki tane ön liberolu… İnanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirdi.

    İşte Hıncal Uluç'tan spor dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar...

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:55
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