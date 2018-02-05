Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama
MHK, Bursaspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçlarında hakemlerin değiştirildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftası'nda oynanan Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atama yöntemine göre; hafta içinde etap çalışması yapılır, perşembe günü öğleye kadar son kontroller yapılarak bütün liglerdeki müsabakaların hakem tebligatları tamamlanır ve hakemlere resmi olarak tebliğ edilir.
Tebliğ edilen maçların hakemler tarafından onaylanmasını takiben, en geç bir saat içinde listeler Federasyonumuzun resmi sitesi www.tff.org'da yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.
Geçtiğimiz hafta perşembe günü de öğle saatlerinde Spor Toto Süper Lig hakemleri dahil olmak üzere hakemlerin tebligatları bu yönteme göre yapılmış olup, tebligat ve duyurudan sonra herhangi bir hakem değişikliği söz konusu olmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:04
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 3
Yorum
BJK TABİ CANIM TABİ.HAKEMLERE DUA EDİN.HAKEMLER OLMASA KARABÜKLE KAFA KAFAYA KÜMEYE OYNUYORDUNUZ.ŞAKA GİBİ BİDE ŞİKAYETÇİLER
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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