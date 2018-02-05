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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    , Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak

    <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>, Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak

    FIFA kokartlı hakem , Katar'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak.

    (TFF) yapılan açıklamaya göre, , Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 9 Şubat Cuma günü sona erecek seminerde yer alacak.

    Fiziksel yeterlilik testleri ve eğitim çalışmaları yapılacak seminerde TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere eğitim verecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:53
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