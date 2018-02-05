Futbol tarihine geçen kare! Diego Godin...
La Liga'da haftaya ilginç bir olay damgasını vurdu...
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 6
Yorum
okan heyecandan gereğinden sert vurdu son dakika olur böyle şeyler
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1 numaralı kriz
Toplam 5
Yorum
Aslan CEPHEDEN GELENLERDE IYI AMA YANDAN GELEN SERT ORTALARDA REZALET VASAT FILAN DEGIL DEFOLU KÖTÜ KALECI BIZE MONDRAGON GIBI KALECI LAZIM
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Tudor’a gönderme
Toplam 10
Yorum
okan bir sen sallamadın tudora yenildiğin takımı perişan etti tudor
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