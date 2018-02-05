City beraberliğe rağmen lider!

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

Ligin zirvesinde yalnız kalan Manchester City, Burnley deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. İngiltere Premier Lig'in 26. haftasına ikinci sırada giren Manchester United, ara transferde kadrosuna kattığı Alexis Sanchez'in ilk golünü attığı maçta, Huddersfield Town'ı 2-0 yendi.

Ligin üst sıralarındaki ekipler Liverpool ile Tottenham arasındaki karşılaşma, 2-2 berabere bitti. Arsenal, Aaron Ramsey'in hat-trick yaptığı mücadelede, konuk ettiği Everton'ı 5-1 mağlup etti. Londra ekibinin yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang, ilk maçında fileleri havalandırdı.

Puanını 56'ya çıkaran Manchester United, Premier Lig lideri Manchester City ile arasındaki puan farkını 13'e düşürdü. İki takımın ardından 51 puanlı Liverpool, maç eksiği bulunan 50 puanlı Chelsea, 49 puanlı Tottenham ve 45 puanlı Arsenal sıralandı.

LA LİGA

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, Katalonya derbisinde konuk olduğu Espanyol ile 1-1 berabere kaldı. Böylece bu sezon La Liga'da oynadığı 22. maçı da kaybetmeyen Barcelona, kulüp rekorunu kırdı.

Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı 1-0 yenerek zirveyle arasındaki farkı 9'a indirdi. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Real Madrid ile kümede kalma mücadelesi veren Levante arasındaki maç, 2-2 sonuçlandı.

La Liga'nın 22. haftası sonunda 58 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 49, Valencia 40 ve maç eksiği olan Real Madrid 39 puanla takip etti.

BUNDESLİGA

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda oynadığı Mainz maçını 2-0 kazanarak üst üste 8. galibiyetini elde etti.

İkincilik yarışındaki ekiplerden Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg ile golsüz berebere kalarak puan kaybetti. Leipzig, Borussia Mönchengladbach deplasmanından 1-0, Borussia Dortmund da Köln deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Schalke 04 ise evinde Werder Bremen'e 2-1 yenildi.

Tayfun Korkut, teknik direktörlüğe getirildiği Stuttgart ile ilk maçında, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bundesliga'nın 21. haftasının ardından 53 puanı bulunan Bayern Münih; Bayer Leverkusen ve Leipzig'in 18, Borussia Dortmund ve Schalke 04'ün 19 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

SERİE A

Benevento'yu deplasmanda 2-0 ile geçen İtalya ligi lideri Napoli, galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkardı. Juventus da Serie A'nın 23. haftasında konuk ettiği Sassuolo'yu 7-0 yenerek peş peşe 7. maçını kazandı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının Verona'yı 1-0 yendiği karşılaşmada, Roma formasıyla ilk golünü kaydetti. Inter ise sahasında Crotone ile 1-1 berabere kaldı.

Puanını 60'a yükselten Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, maç eksiği bulunan 46 puanlı Lazio, 45 puanlı Inter ve 44 puanlı Roma izledi.

LİGUE 1

Lider PSG, Fransa liginde 24. haftasında konuk olduğu Lille'i 3-0 mağlup etti. Zirve takipçilerinden Marsilya, evinde Metz'i 6-3 yenerek 2. sıraya yükseldi.

Monaco da haftanın önemli maçında, ağırladığı Lyon'u 3-2 yendi. PSG, 62 puanla en yakın rakibinin 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Marsilya 51, Monaco 50 ve Lyon 48 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.