Kamp merkezi Antalya

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi Basın Sözcüsü Aybek Yunusov, yaptığı açıklamada, Özbek futbol kulüplerinin yeni sezon hazırlık kampı için bu yıl ağırlıklı olarak Antalya'ya gittiğini kaydederken, kulüplerin bu seçiminde Antalya'daki hava koşulları, futbol sahaları ve otellerin kalitesinin etkili olduğunu belirtti.

Yunusov, Özbek kulüplerinin daha önce hazırlık kampı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini anımsatarak, "Son yıllarda Özbek kulüpleri hazırlık kampı için tercihlerini Türkiye'den yana kullanmaya başladı. Bu seçimlerinde yabancı takımlarla hazırlık maçları yapma imkanının daha fazla olması da Antalya'yı cazip hale getirdi." diye konuştu.

Yunusov, ayrıca Özbekistan Futbol Birliği'nin (ÖFA) hakemlerin de yeni sezona Türkiye'de hazırlanması konusunda karar aldığını söyledi. Yunusov, yeni sezonda Özbekistan Süper Ligi'nde görev alacak hakemlerin iki hafta boyunca Antalya'da hazırlık kampına gireceğini kaydetti. Yunusov, Özbek hakemlerin Antalya'daki hazırlık kampında, FIFA kokartlı ünlü Özbek hakem Ravşan Ermatov'un da yer alacağını sözlerine ekledi.

ANTALYA'DA HAZIRLIK KAMPI YAPAN ÖZBEK KULÜPLERİ

Özbekistan Süper Ligi şampiyonu Lokomotif, 26 Ocak'ta gittiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Lokomotif, gelecek hafta sona erecek Antalya kampında hazırlık maçları yapacak.

Belek'teki hazırlık kampı kapsamında İskoçya'nın Aberdeen, Rusya'nın Krasnodar ve Rubin Kazan gibi takımlarıyla karşılaşacak Lokomotif, son olarak Ukrayna'nın Aleksandria ekibiyle oynayacağı hazırlık maçının ardından ülkeye dönecek.

Geçen sezon Süper Lig'de ikinciliği elde eden, 2011 Asya Futbol Konfederasyonu Kupası galibi Nasaf Kulübü de kamp için Antalya'yı seçerken, Gürcü teknik adam Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ülkenin köklü kulüplerinden Pakhtakor da ocak ayında Antalya'da kamp yaptı.

Özbekistan Süper Ligi'nin diğer kulübü AGMK da Antalya'da 4-20 Ocak tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirdi. Kamptan memnun kalan AGMK, ikinci hazırlık kampını da Antalya'da gerçekleştirme kararı aldı ve 3 Şubat'ta Antalya'ya gitti. 18 Şubat'a kadar kampı sürdürecek olan AGMK'nın, bu çerçevede 5 hazırlık maçı yapması bekleniyor.