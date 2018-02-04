Engin Baytar, tribünleri doldurdu
BAL 6. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Keçiören Bağlumspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin'e, Beyçayırı Stadı'nı dolduran taraftarlar sevgi gösterisinde bulunuldu.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:57
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Engin Baytar, tribünleri doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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