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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Engin Baytar, tribünleri doldurdu

    Engin Baytar, tribünleri doldurdu

    BAL 6. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Keçiören Bağlumspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Engin'e, Beyçayırı Stadı'nı dolduran taraftarlar sevgi gösterisinde bulunuldu.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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