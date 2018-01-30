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    30 Ocak 2018, Salı
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    Cahill, Millwall'a döndü

    Cahill, Millwall'a döndü

    takımlarından Millwall, futbolunun yıldız ismi Tim Cahill'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

    Millwall Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Takımında 7 numaralı formayı giyecek Cahill, 1998-2004 yıllarında oynadığı Millwall'da 251 maça çıkıp 57 gol kaydetmişti.

    Kariyerinde Everton, New York Red Bulls, Şanghay Shenhua gibi takımlarda top koşturan Cahill, son olarak ülkesinin Melbourne City ekibinde forma giydi.

    Orta saha ve hücumda görev yapan Cahill, 'nın 2018 'na katılmasında da önemli rol oynamıştı. Kariyeri boyunca 104 kez giydiği formasıyla 50 gol atan tecrübeli futbolcu, 4. kez 'nda mücadele edecek.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:17
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