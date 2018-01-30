Deniz Naki'nin futbol hayatı bitti!

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"