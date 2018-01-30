Deniz Naki'nin futbol hayatı bitti!
Amedspor futbolcusu Deniz Naki'ye ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'dan tarihi ceza geldi: 3 yıl 6 ay men ve 273 bin TL para cezası... Kural gereği 3 yılı aşan men cezaları sürekli hak mahrumiyetine çevriliyor.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:27
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Belhanda için sıraya girdiler
Toplam 11
Yorum
Murat Bu zihniyeti bırakmalıyız,gelen para versin yok öyle.para verdi diye başkan olunmaz.kulübü akıllı yönetecek bşk.ihtiyaç var.
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Fırtına erken dindi!
Toplam 3
Yorum
ged 61 transfer aşkıyle kanat oyuncularını gönderen, 3 aydır elindeki oyuncları çözemeyen ve değerlendiremeyen bir hoca varken bunada şükür...
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Adis Jahovic, Konyaspor'a imzayı attı
Toplam 5
Yorum
Egetam35 Hatta adisin son 2 yıl hariç kariyeri diye birşey yok. Kandırmayın milleti. Gollerinin yarısını penaltıdan atmış, balon bir topçu.
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