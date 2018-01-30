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    30 Ocak 2018, Salı
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    'nin futbol hayatı bitti!

    Deniz Naki'nin futbol hayatı bitti!

    Amedspor futbolcusu 'ye ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 'dan tarihi  ceza geldi: 3 yıl 6 ay men ve 273 bin TL para cezası... Kural gereği 3 yılı aşan men cezaları sürekli hak mahrumiyetine çevriliyor.

    İşte TFF'den yapılan açıklama:

    "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
    1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu 'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.

    PFDK Başkanı

    Av. E. Polat YILMAZ"

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:27
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