CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    yuvaya döndü

    <a href="/index/ahmed-musa?id=434e4d6e-1f43-4468-b187-25c7f582f479" class="" rel="tag">Ahmed Musa</a> yuvaya döndü

    Rusya ekiplerinden , 'den eski futbolcusu 'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Nijeryalı golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

    İngiltere ekibi 'nin 2016 yılında 'dan 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki , İngiliz ekibiyle 33 maça çıkıp 5 gol kaydetti.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    yuvaya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN