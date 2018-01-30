Ahmed Musa yuvaya döndü
Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, Leicester City'den eski futbolcusu Ahmed Musa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, Nijeryalı golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin 2016 yılında CSKA Moskova'dan 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Ahmed Musa, İngiliz ekibiyle 33 maça çıkıp 5 gol kaydetti.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:00
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Kupa heyecanı A Spor'da
Toplam 1
Yorum
Kartalcan babel nasil olsa cezali bu macta oynatmamiz lazim lens i de haftasonuna saklamali. Aslinda Larin i de görmek isterdim bugün iyi firsatti
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24 günde 7 maç
Toplam 1
Yorum
GFB Kayipsiz atlamalarına imkan yok, zaten Bayren bunları dümdüz ettikten sonra biz son vurusu yapacağız :)
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Love resmen Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
Kartalcan son vuruslari cok etkili igne deliginden topu atabilen bir oyuncu cok sükür bize kismet oldu.
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