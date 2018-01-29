"Spor ile Hayata Gülümse" projesi

Batman ve Sivas illerinden İstanbul'a gelen çocuklar, ilk olarak İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Çocukların sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenmeleri amaçlanan projeye futbol, basketbol ve voleybol federasyonları da destek veriyor. Türk Hava Yolları'nın da çocukların ulaşım sponsoru olarak katkı sağladığı proje kapsamında çocuklar; futbol, basketbol ve voleybol maçlarını tribünden izleme fırsatı buldu.

Minik sporseverler, son olarak Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçını tribünden takip etti.