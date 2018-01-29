"Spor ile Hayata Gülümse" projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Spor ile Hayata Gülümse" etkinlikleri kapsamında şehit çocuklarının yanı sıra Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklar; futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmalarını tribünden takip etme fırsatı yakaladı.
Batman ve Sivas illerinden İstanbul'a gelen çocuklar, ilk olarak İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.
Çocukların sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenmeleri amaçlanan projeye futbol, basketbol ve voleybol federasyonları da destek veriyor. Türk Hava Yolları'nın da çocukların ulaşım sponsoru olarak katkı sağladığı proje kapsamında çocuklar; futbol, basketbol ve voleybol maçlarını tribünden izleme fırsatı buldu.
Minik sporseverler, son olarak Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Galatasaray voleybol maçını tribünden takip etti.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
"Spor ile Hayata Gülümse" projesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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