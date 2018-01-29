Avrupa'nın zirvesindeki takımlar kayıpsız

İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.



La Liga

Lider Barcelona, İspanya Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 2-1 yendi.

Barcelona 1-0 geriye düştüğü maçta Luis Suarez ve Lionel Messi'nin ikinci yarıda attığı gollerle kazanmayı bildi. Bu sonuçla Katalan ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ağırladığı Las Palmas'ı 3-0 mağlup etti.

Son şampiyon Real Madrid kötü gidişe dur dedi. Eflatun-beyazlılar ligin iyi takımlarından Valencia'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçti.

La Liga'da 57 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı, Atletico Madrid 46, Valencia 40, bir maçı eksik Real Madrid 38 puanla takip etti.



Bundesliga

Bundesliga'nın 20. haftasında lider Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı 5-2 yendi.

İç sahada yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih, Hoffenheim karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

Bayer Leverkusen konuk ettiği Mainz 05'i, Schalke 04 ise deplasmanda Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yendi.

Wolfsburg deplasmanda Hannover 96'yı 1-0 yenerken, galibiyet golü milli futbolcu Yunus Mallı'dan geldi.

Ligin 20. haftası sonunda 50 puan toplayan Bayern Münih, liderliği devam ettirdi. Münih ekibini, 34 puanlı Bayer Leverkusen ve Schalke 04 izledi.



Serie A

Napoli, ligin 22. haftasında konuk ettiği Bologna'yı 3-1 yenerek, zirveyi bırakmadı.

Liderin hemen arkasında yer alan Juventus, Chievo deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir asist yaptığı maçta Milan konuk ettiği Lazio'yı 2-1 yenmesini bildi.

Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Inter, deplasmanda SPAL ile 1-1 berabere kaldı.

Roma ise sahasında Sampdoria'ya 1-0 yenildi. Başkent ekibinde milli futbolcu Cengiz Ünder 72 dakika forma giydi.

Ligde Napoli 57 puanla zirvede yer alırken, Juventus 56 puanla ikinci, Lazio 46 puanla üçüncü, Inter ise 44 puanla dördüncü sırada bulunuyor.



Ligue 1

Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), 23. haftada konuk ettiği Montpellier'yi 4-0 yendi.

Liderin en yakın takipçilerinden Olympique Lyon deplasmanda Bordeaux'a 3-1 yenildi.

Haftanın önemli maçında Olympique Marsilya ile Monaco 2-2 berabere kaldı.

PSG, 59 puanla en yakın takipçileriyle puan farkını 11'e çıkardı. Olympique Lyon ve Olympique Marsilya 48'er, Monaco ise 47 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.