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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Avrupa'nın zirvesindeki takımlar kayıpsız

    Avrupa'nın zirvesindeki takımlar kayıpsız

    Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, (), Almanya (Bundesliga), (Serie A), ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. 'de ise bu hafta maç oynanmadı.

    'da , Almanya'da , 'da , Fransa'da ise Paris Saint-Germain (), liderliklerini sürdürdü.

    La Liga
    Lider , Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 2-1 yendi.

    Barcelona 1-0 geriye düştüğü maçta ve 'nin ikinci yarıda attığı gollerle kazanmayı bildi. Bu sonuçla Katalan ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    Liderin en yakın takipçisi ağırladığı Las Palmas'ı 3-0 mağlup etti.

    Son şampiyon kötü gidişe dur dedi. Eflatun-beyazlılar ligin iyi takımlarından 'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçti.

    'da 57 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı, 46, 40, bir maçı eksik 38 puanla takip etti.

    Bundesliga
    Bundesliga'nın 20. haftasında lider sahasında Hoffenheim'ı 5-2 yendi.

    İç sahada yenilgi yüzü görmeyen Bayern Münih, Hoffenheim karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 5-2 galip ayrılmayı başardı.

    konuk ettiği Mainz 05'i, Schalke 04 ise deplasmanda Stuttgart'ı 2-0'lık skorla yendi.

    Wolfsburg deplasmanda Hannover 96'yı 1-0 yenerken, galibiyet golü milli futbolcu 'dan geldi.

    Ligin 20. haftası sonunda 50 puan toplayan Bayern Münih, liderliği devam ettirdi. Münih ekibini, 34 puanlı ve Schalke 04 izledi.

    Serie A
    , ligin 22. haftasında konuk ettiği Bologna'yı 3-1 yenerek, zirveyi bırakmadı.

    Liderin hemen arkasında yer alan , Chievo deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı.

    Milli futbolcu 'nun bir asist yaptığı maçta Milan konuk ettiği Lazio'yı 2-1 yenmesini bildi.

    Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Inter, deplasmanda SPAL ile 1-1 berabere kaldı.

    Roma ise sahasında Sampdoria'ya 1-0 yenildi. Başkent ekibinde milli futbolcu 72 dakika forma giydi.

    Ligde Napoli 57 puanla zirvede yer alırken, 56 puanla ikinci, Lazio 46 puanla üçüncü, Inter ise 44 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

    Ligue 1
    Ligue 1'de Paris Saint-Germain (), 23. haftada konuk ettiği Montpellier'yi 4-0 yendi.

    Liderin en yakın takipçilerinden deplasmanda Bordeaux'a 3-1 yenildi.

    Haftanın önemli maçında Olympique Marsilya ile Monaco 2-2 berabere kaldı.

    PSG, 59 puanla en yakın takipçileriyle puan farkını 11'e çıkardı. ve Olympique Marsilya 48'er, Monaco ise 47 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:54
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