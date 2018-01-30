Mehmetçik'e tam destek

TÜRKİYE'nin farklı şehirlerinden taraftar grupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay'a gitti. Süper Lig, TFF 1. Lig ve amatör liglerde mücadele eden futbol takımlarının taraftar grupları, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral vermek için Hatay'ın Antakya ilçesinde toplandı.



FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Taraftar grupları, konvoy eşliğinde Hassa ilçesine geçerek, yol güvenliğini sağlayan askerleri ziyaret etti. Ellerinde takımlarının atkılarını taşıyan taraftarlar, sloganlar atıp askerlerle fotoğraf çektirdi. Adana Demirsporlu Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Türkiye'nin geçtiği zor süreçte Mehmetçiğe moral olması için taraftar grupları olarak toplandıklarını söyledi.



ÇARŞI GRUBU DA GELDİ

Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerinden Derviş Yıldız da harekatın ardından toplumda sessiz bir çoğunluk olduğunu belirterek, "İnsanların operasyonla ilgili gönüllerinden geçen desteği, temenniyi veremediklerini, terörden korktuklarını ve teröre karşı istediklerini söyleyemediklerini gözlemledik. Biz tribünler birliği olarak buraya gelmek istedik" diye konuştu.



TEK VATAN, TEK MİLLET...

ADANASPOR'un Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül de "Biz yeşil sahalarda rakip olsak da söz konusu tek vatan, tek millet, tek devlet olunca tüm tribünler bir olup, devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek için buraya geldik" ifadesini kullandı.



MORAL VERDİLER

Hatay Hassa'da bulunan Mehmetçiklerimize destek olmak için sınır bölgesine giden yüzlerce taraftar, kahraman askerlerimize moral verirken, operasyon için başarı dileklerini iletti.