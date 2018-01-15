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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Sanchez rekor kıracak

    Sanchez rekor kıracak
    Sezon sonunda 'le kontratı bitecek , 'nin en çok kazanan oyuncusu olabilir. 'ın Şilili yıldıza haftalık 350 bin poundluk teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Bu teklif gerçekleşirse Sanchez, 290 bin Pound kazanan Pogba'dan rekoru alacak. Öte yandan Arsenal'in, Bordeaux forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Malcom'u 35 milyon Pound'a kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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