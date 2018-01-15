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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Avrupa'da liderler değişmiyor!

    Avrupa'da liderler değişmiyor!

    Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ise bu hafta maç oynanmadı.

    İngiltere'de , İspanya'da , Almanya'da , Fransa'da ise Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.

    PREMİER LİG
    İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda 'a 4-3 yenilerek, ilk mağlubiyetini yaşadı. İki hafta önce, 18 maçlık rekor galibiyet serisi deplasmanında sona eren Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini karşısında yaşadı. 4-1 geriye düştüğü maçın son dakikalarında skoru değiştirmek adına reaksiyon gösteren Manchester temsilcisi, 4-3 mağlup olmaktan kurtulamadı.

    Son şampiyon Chelsea, konuk ettiği Leicester City ile golsüz berabere kaldı. Tottenham ağırladığı Everton'ı 4-0'lık skorla geçerken, milli futbolcu , konuk ekipte ilk maçına çıktı ve 62 dakika oynadı. Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal, Bournemouth deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Premier Lig'de ilk yenilgisini yaşayan Manchester City 62 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester United ile Liverpool ve Chelsea 47'şer puanla lideri takip etti. 'un forma giydiği Everton ise 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

    LA LİGA
    Lider , İspanya Ligi'nin 19. haftasında konuk olduğu 'ı 4-2 mağlup etti. Barcelona 2-0 geriye düştüğü maçta Luis Suarez ve Lionel Messi'nin iyi oyunuyla mücadeleyi 4-2 kazanmayı bildi. Manchester City'nin mağlup olduğu haftada Barcelona, Avrupa'nın önde gelen liglerinde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak kaldı.

    Ayrıca deplasmanında fileleri havalandıran Messi, 'in efsane oyuncusu Gerd Müller'i geçti ve 366 golle Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kulüp formasıyla en çok lig golü atan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu. Liderin en yakın takipçisi , deplasmanda Eibar'ı 1-0 yendi.

    Son şampiyon kötü gidişe dur diyemedi. İki hafta önce El Clasico'da konuk ettiği Barcelona'ya 3-0 yenilen eflatun-beyazlılar, Celta Vigo deplasmanından bir puanla dönmüştü. Zinedine Zidane'nın öğrencileri bu hafta da ağırladığı Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal'e dönen milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada oyuna girdi.

    Valencia ise deplasmanda 'yı 2-1 yendi. Konuk ekipte milli futbolcu Emre Çolak, 52. dakikada oyuna dahil oldu. La Liga'da 51 puana sahip Barcelona, liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı, 42, Valencia 40, 32 puanla takip etti.

    ?BUNDESLİGA
    Bundesliga'da ikinci yarının ilk haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda 'i 3-1'lik skorla geçti. İç sahada yenilgi yüzü görmeyen iki takımın mücadelesinde Bayern Münih, 'i 3-1 yenerek, rakibine evinde ilk mağlubiyetini tattırdı.

    Leipzig konuk ettiği Schalke 04'ü 3-1 yenerken, evinde Wolfsburg ile golsüz berabere kaldı. Ligin 18. haftası sonunda 44 puan toplayan Bayern Münih, liderliği sürdürdü. Münih ekibini, 31 puanlı Leipzig, 30 puanlı Schalke 04 ve 29 puanlı izledi.

    LİGUE 1
    Ligue 1'de Saint-Germain (PSG), 20. haftada deplasmanda Nantes'ı 1-0 yendi. Liderin en yakın takipçilerinden Monaco deplasmanda Montpellier ile 0-0, ise evinde Angers ile 1-1 berabere kaldı.

    Olympique Marsilya ise deplasmanda Rennes'i 3-0 mağlup etti. PSG, 53 puanla en yakın takipçileriyle puan farkını 11'e çıkardı. Monaco ve 42'şer, Olympique Marsilya ise 41 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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