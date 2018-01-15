Galler'de Ryan Giggs dönemi
Manchester United'in unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs, ülkesi Galler'in yeni teknik direktörü oldu. Daha önce Manchester United'de David Moyes ve Louis van Gaal'in yardımcılıklarını yapan 44 yaşındaki Ryan Giggs'in ilk teknik direktörlük tecrübesi Galler Milli Takımı'nda olacak.
1991 ile 2007 yılları arasında 64 kez formasını giydiği Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Ryan Giggs federasyonun sosyal medya hesabından 'TogetherStronger' 'BirlikteGüçlüyüz' hastage ile açıklandı.
Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Galler'de teknik direktör Chris Coleman ile yollar ayrılmış, teknik direktörlük için Ryan Giggs ile Craig Bellamy'nin isimleri geçiyordu.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:25
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Fenerbahçe ilk transferini yaptı!
Toplam 1
Yorum
Taraftar 20 yasina gelmis u21 tranfer ediyosun babanizin ciftligi gibi bu ne ya 25 te a takima cikar 32 de parlar 20 milyona satariz sonra
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Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
atogen Negredo Cenk'in gitmesiyle stresi üzerinden attı ve ligin ikinci yarısında bir patlama yapabilir.
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 5
Yorum
aslan gaitana hiç gerek yok.onun gibi aatıf,valbuena,dirar,elmas var .transfer yapılacaksa gurbetçi yada yerli oyuncu ile yapılmalı kiralıkta olur
Galler'de Ryan Giggs dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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