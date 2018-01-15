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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Galler'de dönemi

    Galler'de <a href="/index/ryan-giggs?id=220b4146-7e38-48a7-8c37-d9cf32f8be9d" class="" rel="tag">Ryan Giggs</a> dönemi

    'in unutulmaz oyuncularından , ülkesi Galler'in yeni teknik direktörü oldu. Daha önce 'de ve Louis van Gaal'in yardımcılıklarını yapan 44 yaşındaki 'in ilk teknik direktörlük tecrübesi Galler Milli Takımı'nda olacak.

    1991 ile 2007 yılları arasında 64 kez formasını giydiği Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen federasyonun sosyal medya hesabından 'TogetherStronger' 'BirlikteGüçlüyüz' hastage ile açıklandı.

    Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Galler'de teknik direktör Chris Coleman ile yollar ayrılmış, teknik direktörlük için ile Craig Bellamy'nin isimleri geçiyordu.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:25
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