En iyiler İstanbul’da bir araya geliyor
Türk sporunun en iyileri, 22 Ocak’ta Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri’nde bir araya gelecek. Bu önemli gecede Stoichkov, Toshack, Daum, Ferdinand ve Hasselbaink gibi isimler de yer alacak
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:44
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
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