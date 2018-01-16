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    16 Ocak 2018, Salı
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    En iyiler ’da bir araya geliyor

    En iyiler İstanbul’da bir araya geliyor

    Türk sporunun en iyileri, ’ta Ceylan ’nde bir araya gelecek. Bu önemli gecede Stoichkov, Toshack, Daum, Ferdinand ve Hasselbaink gibi isimler de yer alacak

    CEYLAN , 'ta sahiplerini bulacak. Türk yıldızların yanı sıra dünya futbolunun önde gelen isimleri de Bomonti Hilton'daki geceye katılacak. Türkiye'nin en iyilerinin ödüllerini alacağı törende; Stoichkov, Benjamin Toshack, Christoph Daum, Les Ferdinand ve Hasselbaink de yer alacak. Halk oylamasıyla belirlenen ve 15 Aralık'ta açıklanan ödül sahipleri şöyle: Yılın erkek sporcusu: (Güreş), kadın sporcu: (Tenis), spor yöneticisi: İsmail Özbayraktar (Spor Genel Müdürü), kulüp başkanı: Fikret Orman, teknik direktör: Şenol Güneş, futbolcu: (), hakem: , yabancı futbolcusu: Adebayor (Başakşehir), takım: Beşiktaş, transferi: Pepe (Beşiktaş), spor kulübü: Fenerbahçe Basketbol, federasyonu: Güreş, erkek basketbolcu: Göksenin Köksal (G.Saray), kadın basketbolcu: (), erkek voleybolcu: Hakkı Çapkınoğlu (Halkbank), kadın voleybolcu: Naz Akyol (Vakıfbank).
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:44
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