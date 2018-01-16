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    16 Ocak 2018, Salı
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    ’da gündem Tekke

    Manisa’da gündem Tekke
    EKONOMİK kriz nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden Manisaspor'da teknik direktör de istifa etmişti. Ege ekibinin başkanı Abdullah Mergen, tekrar takımın başında görmek istedikleri Tekke ile dün bir görüşme yaptı. Mergen, giden futbolcuların dönmesi halinde Tekke'nin göreve geleceğini açıkladı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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