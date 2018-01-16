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    16 Ocak 2018, Salı
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    CR7 yuvaya dönüyor

    CR7 yuvaya dönüyor

    İspanyol AS gazetesi, Ronaldo’nun ’a dönmek istediğini yazdı CR7’nin kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle kızgın oduğu belirtildi

    Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yeniden 'a dönmek istediği iddia edildi. Portekizli futbolcunun, Madrid ekibinde kendisine verilen sözleşme yenileme vaadlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle mutsuz olduğu ve ayrılığı düşündüğü ifade edildi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre CR7, Manchester United'a dönebilir. Yıldız futbolcu, Başkanı Florentina Perez'in kendisine verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle oldukça kızgın. maaşını düşük buluyor Portekizli futbolcunun bu nedenle takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yeniden Manchester United forması giyebileceği vurgulandı. Haberde ayrıca Cristiano Ronaldo'nun aldığı yıllık ücretini düşük bulduğu ve dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında ilk 3'te yer almamasını kabullenemediği belirtildi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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