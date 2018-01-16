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    16 Ocak 2018, Salı
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    Yıldızgücü Portekiz biletini kaptı

    Yıldızgücü Portekiz biletini kaptı
    'nin en iyi halı saha takımı Volkan Petrol Yıldızgücü oldu. Halı saha finallerinde Sümeraksu'yu mağlup edip şampiyon olan İzmir temsilcisi, Türkiye'nin en iyi halı saha takımı unvanıyla, ülkemizi Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Halı Saha Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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