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    16 Ocak 2018, Salı
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    hakeme uzaklaştırma

    Çelmeci hakeme uzaklaştırma
    FRANSA'da önceki gün oynanan Nantes-PSG maçında ilginç bir olay yaşanmış ve Nantes'lı Diego Carlos'la çarpışan hakem Tony Chapron yere düşünce Carlos'a tekme atıp ardından kırmızı kart göstermişti. Büyük yankı uyandıran olay sonrası Futbol Federasyonu, Chapron'u görevinden uzaklaştırma kararı aldı. hakeme yeni bir emre kadar maç verilmeyeceği bildirildi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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