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    16 Ocak 2018, Salı
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    Östersunds ’te yılın takımı seçildi

    Östersunds İsveç’te yılın takımı seçildi

    Bu sezon ’nde Galatasaray’ı eleyerek dikkat çeken Östersunds, ’te yılın takımı seçildi.

    Her yıl 'in başkenti Stockholm'de düzenlenen spor galasında Östersudns yılın futbol takımı seçilirken, ekibin İngiliz çalıştırıcısı Graham Potter ise yılın antrenörü ödülünü aldı. Son yıllarda İsveç futbolunda büyük bir çıkış yapan Östersunds, bu sezon İsveç Kupası'nı müzesine götürürken, 'nde de gruplarda başarılı sonuçlar alarak son 32 takım arasına kaldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakarak dikkat çeken Östersunds, Son 32 Turu'nda ile eşleşti. Potter'in öğrencileri, tamamlanan İsveç Ligi'ni ise 5. sırada bitirdi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:10
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