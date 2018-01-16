Gökdeniz'e sürpriz iki teklif

2007-08 sezonunda Rubin Kazan'a o dönem rekor bir ücret olan 8.7 milyon Euro'ya transfer olan Gökdeniz, Rus kulübün efsaneleri arasına girdi. 38 yaşına gelmesine rağmen kulübünün değişmez isimlerin arasında yer alan Gökdeniz, bu sezon 15 maçta 2 gol 5 de asist yaptı. Azerisport'un haberine göre Gökdeniz ile 2 Azerbaycan kulübünün ilgilendiği ancak Gökdeniz'in gelen bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.