Gökdeniz'e sürpriz iki teklif
Trabzonspor'dan rekor bir ücretle Rubin Kazan'a transfer olan Gökdeniz Karadeniz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
2007-08 sezonunda Rubin Kazan'a o dönem rekor bir ücret olan 8.7 milyon Euro'ya transfer olan Gökdeniz, Rus kulübün efsaneleri arasına girdi. 38 yaşına gelmesine rağmen kulübünün değişmez isimlerin arasında yer alan Gökdeniz, bu sezon 15 maçta 2 gol 5 de asist yaptı. Azerisport'un haberine göre Gökdeniz ile 2 Azerbaycan kulübünün ilgilendiği ancak Gökdeniz'in gelen bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:30
-
Nani’yi getireyim mi!
Toplam 14
Yorum
Elazığlı Donk carol tarık çamdal yasin sinan gümüş latovleviç belhanda bunları unuttun kardeş.bunlar bu seneki topcularınız geçen senelere girsem....
-
1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Toplam 2
Yorum
Yerli Rvp Rvp den 1M az alıyor. Rvp en azından 2 sene evvel büyük reklam geliri forma satışı yaptırdı. Gs da aslında gizli bir RVP sorunu var
-
Yeni transfer Töre!
Toplam 3
Yorum
adanalı ruhsuz gökana ihtiyaç yok. beşiktaş ruhu olmayanın beşiktaşta işi olmaz. para için beşiktaşa rest çekmişti. böylemi beşiktaşlısınız siz.
Gökdeniz'e sürpriz iki teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.