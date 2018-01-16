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    16 Ocak 2018, Salı
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    Gökdeniz'e sürpriz iki teklif

    Gökdeniz'e sürpriz iki teklif

    'dan rekor bir ücretle 'a olan ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

    2007-08 sezonunda 'a o dönem rekor bir ücret olan 8.7 milyon Euro'ya olan Gökdeniz, Rus kulübün efsaneleri arasına girdi. 38 yaşına gelmesine rağmen kulübünün değişmez isimlerin arasında yer alan Gökdeniz, bu sezon 15 maçta 2 gol 5 de asist yaptı. Azerisport'un haberine göre Gökdeniz ile 2 kulübünün ilgilendiği ancak Gökdeniz'in gelen bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:30
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