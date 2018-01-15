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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bak, ’ta

    Bak, Şırnak’ta
    İdil'i ziyaret eden ve burada İdil 1937 Spor minik futbol takımı oyuncularıyla maç yapan Gençlik ve Spor Bakanı , " Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız. Süratle projeleri yapıyoruz" dedi. Bak, ayrıca çocuklara spor malzemesi de dağıttı.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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