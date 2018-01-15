Bak, Şırnak’ta
ŞIRNAK İdil'i ziyaret eden ve burada İdil 1937 Spor minik futbol takımı oyuncularıyla maç yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız. Süratle projeleri yapıyoruz" dedi. Bak, ayrıca çocuklara spor malzemesi de dağıttı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:11
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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