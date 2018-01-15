Asrın takası
İspanyol Cadena Ser, Neymar’ın Real Madrid’e; Ronaldo’nun da PSG’ye gideceğini iddia etti. Bu operasyonun 2018 Dünya Kupası’ndan sonra duyurulacağı bildirildi
Neymar ve Ronaldo hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İki yıldızın da takımlarından ayrılacağı haberleri sıcaklığını korurken, İspanyol radyosu Cadena Ser sarsıcı bir iddiayla gündeme oturdu. Neymar'ın Real Madrid'e Cristiano Ronaldo'nun da PSG'ye transfer olacağını öne süren radyo, bu dev takasın 2018 Dünya Kupası'nın ardından açıklanacağını duyurdu. Transfer fikrinin Madrid Başkanı Florentino Perez'den çıktığı belirtilirken, Ronaldo'nun kabul etmesi için takas gibi gösterilmeyeceği ve her iki yıldızın ayrı ayrı transfer olacağı ifade edildi.
NEYMAR TALEP ETMİŞTİ
İSPANYOL basını geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldız Neymar'ın, eflatun-beyazlılara transfer olmak için belirli şartlar koştuğunu belirtmişti. Bu sezon 222 milyon euro'ya PSG'ye gelen Brezilyalı yıldızın, İspanyol devinin 1 numarası olmak istediği ve Ronaldo ve Bale'in satılmasını Florentino Perez'e ilettiği iddia edilmişti.
NEYMAR TALEP ETMİŞTİ
İSPANYOL basını geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldız Neymar'ın, eflatun-beyazlılara transfer olmak için belirli şartlar koştuğunu belirtmişti. Bu sezon 222 milyon euro'ya PSG'ye gelen Brezilyalı yıldızın, İspanyol devinin 1 numarası olmak istediği ve Ronaldo ve Bale'in satılmasını Florentino Perez'e ilettiği iddia edilmişti.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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