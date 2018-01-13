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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ilk 11'de!

    Cenk Tosun ilk 11'de!

    Premier Lig 22. hafta maçında Tottenham ile karşılaşıyor. Everton'un Beşiktaş'tan transfer ettiği , maça ilk 11'de başlıyor.

    Beşiktaş'ta rekor bonservis ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a transfer olmuştu. Premier Ligin 23. haftasında Everton ile Tottenham bugün karşı karşıya geliyor. TSİ 20:30'da başlayacak mücadeleye Tosun Paşa ilk 11'de başlayacak.

    41 puanını bulunan Tottenham 5. sırada yer alırken, 27 puanlı Everton ise 9. sırada yer alıyor.

    Karşılaşmayı Wembley'de Craig Pawson yönetecek.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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