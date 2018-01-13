Cenk Tosun ilk 11'de!
Premier Lig 22. hafta maçında Tottenham ile Everton karşılaşıyor. Everton'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, maça ilk 11'de başlıyor.
41 puanını bulunan Tottenham 5. sırada yer alırken, 27 puanlı Everton ise 9. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı Wembley'de Craig Pawson yönetecek.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:42
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Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
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