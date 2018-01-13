Demba Ba'dan muhteşem gol!
Çin'in Shangai Shenhua ekibinde forma giyen Demba Ba muhteşem bir gole imza attı. Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da...
Çin'in Shangai Shenhua ekibinde forma giyen Demba Ba muhteşem bir gole imza attı.
Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Shangai Shenhua takımı Patrick Thistle takımıyla hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçına yedek kulübesinde başlayan Demba Ba, 84. dakikada mükemmel bir gole imza attı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir çeken golcü oyuncu, topu 90'a gönderdi.
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