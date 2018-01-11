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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ba, Güneş’e takıldı

    Ba, Güneş’e takıldı
    Cenk Tosun'u Premier Lig temsilcisi Everton'a gönderen 'ın 'yı alacağı konuşuluyordu. Ancak 'in "Hazır adam istiyorum" ifadesiyle geçen yıl söz verdiği tarihte sahalara dönemeyen Senegalli'yi veto ettiği öğrenildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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