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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Peki ya !

    Peki ya Balotelli!
    Bir süredir adı gündemden düşmeyen Balotelli konusu da masadaki bir başka seçenek... Kartal'a gelmeye hazır olan İtalyan forvet, Şenol Güneş kabul ederse Negredo'dan 400 bin euro daha ucuza oynayacak. Nice'te 3 milyon 950 bin euro kazanan siyahi krampon, siyah- beyazlı formayı giymek için aynı ücreti talep etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir takımın kendisini istemesi durumunda bonservisini bedelsiz olarak alacağını söyleyen için Beşiktaş bonservis ödemeyecek. Ayrıca imza parası da vermeyecek.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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