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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'tan sakatlık açıklaması: ve Tosic...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan sakatlık açıklaması: <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> ve Tosic...

    , ve Tosic hakkında açıklama yaptı.

    Kulübü, ve Tosic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme amacıyla açıklama yaptı.

    Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Devre arası hazırlık kampında sakatlık geçiren ve Tosic'in yapılan tetkikleri sonucunda; Pepe'nin sol kalça adelesinde (Gluteus Minimus) ve Tosic'in sağ baldır adelesinde (Soleus) zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir.

    Sağlık ekibimiz tarafından tedavileri yapılan oyuncularımız tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı salonda ve havuzda çalışmalarına devam edecektir.

    Her iki oyuncumuzun hafta başında takımla birlikte antrenmanlara çıkmaları planlanmıştır.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:16
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