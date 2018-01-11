Senelik 15 milyon tl
Everton’dan yıllık 5.5 milyon pound alacak olan Cenk’in cebine %45’lik vergi düştüğünde 3 milyon pound (15 milyon TL) girecek
600 pound yatırarak resmi menajerlik başvurusunu yapan baba Tosun, böylece İngiliz temsilcisinden menajerlik ücretini de tahsil etmeye hak kazandı. Everton ile 4,5 yıllık sözleşmenin altına imzasını atan Cenk, haftalık 100 bin pound ücret alacak. Maç başına 10 bin pound prim alacak olan Cenk, ayrıca en az 15 dakika oynadığı 25 maçın sonunda da 260 bin pound almaya hak kazanacak. Sözleşmesine gol bonusu da ekleten Cenk, sezonda 15 gol atması durumunda 260 bin pound daha kazanacak.
BÖYLECE yıllık maaşı 4,8 milyon pounda gelen Cenk, 25 maçta oynaması durumunda bonuslarla birlikte vergiler dahil 5,5 milyon pounda yakın bir ücretin sahibi olacak. İngiltere'de uygulanan %45'lik vergi nedeniyle, Cenk Tosun'un banka hesabına her sezon yaklaşık 3 milyon poundluk (15 milyon TL) bir rakam yatacak.
Haftalık ücret 100 bin pound
Maç başı ücret 10 bin pound
25 maç oynarsa 260 bin pound
15 gol atarsa 260 bin pound
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Senelik 15 milyon tl haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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