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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Senelik 15 milyon tl

    Senelik 15 milyon tl

    Everton’dan yıllık 5.5 milyon pound alacak olan Cenk’in cebine %45’lik vergi düştüğünde 3 milyon pound (15 milyon TL) girecek

    Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan 'un Everton'a transfer sürecinde dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Menajeri olmayan Cenk Tosun, babası Şenol Tosun'un transfere aracılık yapmasını istedi ve Şenol Tosun, İngiltere Futbol Federasyonu'na giderek menajerlik başvurusunda bulundu.

    600 pound yatırarak resmi menajerlik başvurusunu yapan baba Tosun, böylece İngiliz temsilcisinden menajerlik ücretini de tahsil etmeye hak kazandı. Everton ile 4,5 yıllık sözleşmenin altına imzasını atan Cenk, haftalık 100 bin pound ücret alacak. Maç başına 10 bin pound prim alacak olan Cenk, ayrıca en az 15 dakika oynadığı 25 maçın sonunda da 260 bin pound almaya hak kazanacak. Sözleşmesine gol bonusu da ekleten Cenk, sezonda 15 gol atması durumunda 260 bin pound daha kazanacak.

    BÖYLECE yıllık maaşı 4,8 milyon pounda gelen Cenk, 25 maçta oynaması durumunda bonuslarla birlikte vergiler dahil 5,5 milyon pounda yakın bir ücretin sahibi olacak. İngiltere'de uygulanan %45'lik vergi nedeniyle, Cenk Tosun'un banka hesabına her sezon yaklaşık 3 milyon poundluk (15 milyon TL) bir rakam yatacak.

    Haftalık ücret 100 bin pound
    Maç başı ücret 10 bin pound
    25 maç oynarsa 260 bin pound
    15 gol atarsa 260 bin pound

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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