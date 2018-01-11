Giroud işi yattı
Kartal'ın forvet adaylarından Olivier Giroud'nun menajeri Michael Manuello kapıyı kapattı. Manuello "Giroud kariyerine Arsenal'de devam etmek istiyor. Gitmek için gitmenin bir mantığı yok. Transfer olacaksa da bu ya İngiltere ya İtalya ya da İspanya takımlarından birine olacaktır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Kartal Giroud'ya olan ilgisi sona erdi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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Yorum
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Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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