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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Giroud işi yattı

    Giroud işi yattı

    Kartal'ın forvet adaylarından 'nun menajeri Michael Manuello kapıyı kapattı. Manuello "Giroud kariyerine Arsenal'de devam etmek istiyor. Gitmek için gitmenin bir mantığı yok. Transfer olacaksa da bu ya İngiltere ya İtalya ya da İspanya takımlarından birine olacaktır" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Kartal Giroud'ya olan ilgisi sona erdi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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